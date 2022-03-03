МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Канада в среду вводит новый пакет экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, они затрагивают 10 ключевых сотрудников российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть", заявил в среду вечером канадский МИД. Канада готовит новые антироссийские санкции

"Данные меры накладывают ограничения на 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России — "Газпром" и "Роснефть". Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в обнародованном заявлении дипведомства североамериканской страны.

Отмечается, что данные меры Канада предпринимает при координации с другими союзниками и партнерами в знак солидарности с Украиной.

"Такая координация демонстрирует широкую международную поддержку Украины и ее народа. Мы продолжим консультации с нашими партнерами относительно возможности введения новых санкций, если Россия не прекратит свою агрессию в отношении Украины", — подчеркнули в Оттаве.

Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни. При этом список попавших под ограничения сотрудников "Газпрома" и "Роснефти" канадский МИД не привел.