МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Продукция крымской "Массандры" вошла в топ-3 лучших ликерных вин России, следует из материалов Роскачества, которые есть в распоряжении РИА Новости. В Молдавии подорожало вино

В ежегодном исследовании в 2021 году приняли участие вина 6 торговых марок: "Массандра", "Дербент", "Коктебель", Agora, Alma Valley и "Солнечная долина".

"Тройка лучших ликерных вин России произведена виноделами крымской "Массандры": Мускат Белый Красного Камня. Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое; Кокур десертный Сурож. Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое; Пино-Гри Массандра. Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое", — говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам исследования лучшим портвейном стало ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" белое "Портвейн" от ЗМВ "Коктебель". Эксперты также отметили качество российских кагоров.

Самым дорогим вином в исследовании оказалось "Белый мускат Красного камня", который был приобретен закупщиками Роскачества за 719 рублей, самое доступное — "Кокур десертный Сурож" (359 рублей). Организация отмечает, что при этом недорогое вино заняло в рейтинге вторую строчку, лишь немного уступив лидеру.

Как отмечает Роскачество, эксперты второй год подряд отмечают высокий уровень всех образцов, представленных в категории, все вина в исследовании соответствуют повышенному стандарту Роскачества, при этом более половины изученных дегустаторами вин могли бы претендовать на награды международных конкурсов по своим баллам.

Пресс-служба приводит советы руководителя экспертной группы Роскачества, заслуженного сомелье России Артура Саркисяна — по его словам, подавать сладкие вина лучше в качестве завершения праздничного обеда охлажденными до 10-12 °С. Такое вино "само по себе десерт" и не требует гастрономического сопровождения, но любители необычных сочетаний могут попробовать дополнить ликерное вино выдержанным сыром.