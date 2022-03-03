МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Минфин России не будет покупать валюту и золото в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, говорится в сообщении министерства. В МИД России рассказали о последствиях западных санкций

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2022 года в размере +790,0 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2022 года составило —216,4 млрд руб", — сообщает министерство.

"Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +573,6 млрд руб. В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет", — говорится в сообщении.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) покупает для ФНБ иностранную валюту, а также золото, которому отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.

ЦБ РФ 24 января на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Объем покупок в период с 7 февраля по 4 марта должен был составить 634,7 миллиарда рублей, по 33,4 миллиарда рублей в день.