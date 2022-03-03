МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рейтинговые действия международных агентств в отношении России были ожидаемы, агентство АКРА при принятии решении будет учитывать в первую очередь внутристрановые факторы, а не внешние шоки, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Кредитные рейтинги России снижаются, ставки МБК растут

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможностью дальнейшего понижения. В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также понизило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте до "B" с "BBB".

"Рейтинговые действия международных агентств были ожидаемыми. Сейчас, по сути, наступает время подтвердить правильность выбранного в 2015 властями пути создания национальной рейтинговой индустрии, включая законодательство и учреждение АКРА. Для внутреннего финансового рынка и заинтересованных пользователей решающее значение с точки зрения охвата рейтингами сейчас имеют национальные рейтинговые агентства, включая АКРА", — сказал Сухов.

АКРА в соответствии с законодательством не предполагает использовать санкции, как основание для рейтинговых действий, пояснил глава агентства. "Для наших рейтингов по национальной шкале приоритет имеет не внешнее воздействие на российский рынок, а поведение наших клиентов в изменившихся условиях с учетом нарастающей государственной поддержки и собственных усилий. Мы предполагаем внимательно, без ненужной спешки оценивать ситуацию", — добавил он.

Для сохранения доверия к инструментам финансового рынка и деятельности рейтингуемых лиц со стороны регуляторов сохранение использования рейтингов по национальной шкале необходимо, подчеркнул Сухов. "В силу отсутствия практической необходимости АКРА не проводит публичных оценок Российской Федерации", — заключил он.