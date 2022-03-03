МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 55,5 пункта с 52,3 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics. IT-эксперт рассказала, как санкции против России ударят по Европе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 55,8 пункта, как и показывала предварительная оценка.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 55,5 пункта с 51,1 пункта в январе, аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 55,8 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 55,6 пункта с январского уровня в 53,8 пункта. Аналитики ожидали роста показателя на уровне предварительной оценки в 56,2 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 55,8 пункта с 52,2 пункта в январе, прогноз составлял 56,6 пункта.

Кроме того, композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, увеличился в феврале до 55,5 пункта с уровня января в 52,7 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 55,5 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателей до 57,4 и 57,9 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.