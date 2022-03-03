МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основной акционер группы "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников перерегистрировал свою долю с компании на Кипре на российское юрлицо, следует из сообщения ММК. Кабмин считает покупку дешевых акций как перспективные вложения ФНБ

Компания, говорится в сообщении, получила уведомление об изменении состава акционеров ММК. Соответствующая сделка совершена 28 февраля 2022 года.

"В результате сделки 79,76% акций ПАО "ММК", находившихся во владении компании Mintha Holding Limited ("Минта Холдинг Лимитед", Республика Кипр, здесь и далее — продавец), перешли во владение ООО "Альтаир" (Российская Федерация, г. Магнитогорск, здесь и далее — покупатель). Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников", — отмечается в сообщении.

В ММК также подчеркнули, что реструктуризация реализована в рамках одной группы лиц. При этом единственным бенефициаром пакета акций ММК по-прежнему остается Виктор Рашников, как единственный участник покупателя (ООО "Альтаир").

Данная сделка, также отмечается в сообщении, осуществлена в рамках ранее запланированного изменения структуры владения акциями ММК с переходом из кипрской в российскую юрисдикцию.

"Решение о реструктуризации было принято с учетом снижения привлекательности Кипра с точки зрения владения и управления российскими инвестициями, а также в целях использования созданных в России преимуществ в сфере корпоративного регулирования и существующих в РФ юридических и инвестиционных норм, действующих в отношении российских юридических и физических лиц. При совершении сделки были также приняты во внимание фактические обстоятельства, возникшие на прошлой неделе на финансовом и фондовом рынках", — говорится в сообщении.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании. В 2021 году группа увеличила производство стали на 17,4% — до 13,592 миллиона тонн.