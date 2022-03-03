МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Уровень долговой нагрузки по итогам 2021 года снизился в 81 российском регионе, самое значительное сокращение наблюдается в Хакасии, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм". Долговая нагрузка на региональные бюджеты в 2021 году снизилась

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили исследование по уровню долговой нагрузки регионов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2022 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2021 год.

"За прошедший 2021 год уровень долговой нагрузки в подавляющем большинстве российских регионов снизился. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 81 регионе РФ. Из них в пяти субъектах РФ снижение превысило 30 процентных пунктов. Самое существенное сокращение наблюдается в Республике Хакасия (-59,8 п.п.)", — говорится в исследовании.

В трех регионах уровень долговой нагрузки по сравнению с предыдущим годом вырос. В Чукотском АО отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам выросло на 3,8 процентного пункта, до 49,2%. В Москве за счет роста объема госдолга в 4,8 раза долговая нагрузка на бюджет увеличилась на 3,4 процентного пункта, до 4,5%. В Ульяновской области соответствующее отношение выросло на 2,2 процентного пункта, до 73,5%. В Севастополе госдолг по-прежнему отсутствует.

По итогам 2021 года Мордовия снова стала единственным регионом РФ, в котором размер госдолга превышает объем налоговых и неналоговых доходов бюджета. "Годом ранее таких регионов было три, и в замыкающую рейтинг группу также входили Республика Хакасия и Удмуртская Республика", — добавляется в исследовании.

Самый значительный прирост госдолга за 2021 год наблюдается в Москве (+384,8%). Еще в пяти регионах прирост составил 14-26,6%: в Башкирии — 26,6%, в Нижегородской области — 22,3%, в Калмыкии — 17,9%, в Ульяновской области — 15,8%, в Томской области — 14,7%.

По абсолютному значению госдолга на первом месте остается Московская область. "На 1 января 2022 года объем госдолга Подмосковья составил 266 миллиардов рублей (+2,4%), но долговая нагрузка на бюджет региона благодаря высокому уровню объема налоговых и неналоговых доходов бюджета остается на приемлемом уровне (41,9%)", — отмечается в исследовании.