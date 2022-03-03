МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в интервью российским и западными СМИ, высказываясь по теме западных санкций, введенных против Москвы, завил, что санкции Запада для России — это налог на независимость. Премьер Японии рассказал о заморозке активов российских бизнесменов

"…Если хотите, санкции — это своего рода налог на независимость", — сказал он.

Он также отметил, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

"Те страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под огромным давлением, они сейчас говорят, что должны страдать лишь бы только "проучить" Россию… У них мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом", — сказал дипломат.

"Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает",- отметил он.