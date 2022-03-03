МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Железный занавес между Россией и Западом уже опущен, и Россию ждет жесточайший экономический кризис, который превзойдет даже кризис 1998 года. Однако выход обязательно будет найден. Об этом заявил российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска.

"Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда, я по себе понимаю лучше других, как это и что, и какие реально возможности. Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Его уже опустили, это уже факт… Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло, будет найден. Тем не менее, первый шаг — достижение мира", — сказал Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Он отметил, что второй шаг — это поддержка населения. "Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чем не виновато. Нужно ослабить этот прессинг", — добавил бизнесмен.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 20% Дерипаска назвал "запредельным вопросом". "Можете себе представить в Братске ипотеку за 22%? А это значит остановку стройки будущей. Вы же знаете, как сейчас работают застройщики? Что накопительные счета и все остальное?" — сказал Дерипаска.

Он также предложил развивать финансовую инфраструктуру в Сибири. "Госбанки — мы сейчас поймем через три недели, что с ними осталось. И, безусловно, для региона Сибирь будет очень важна эта инфраструктурная самостоятельность, свои собственные финансовые учреждения, тем более в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно докапитализировать", — отметил бизнесмен.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

Доллар и евро в четверг обновили исторические максимумы — 118,35 рубля и 125,065 рубля соответственно.