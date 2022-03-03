МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.

Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА.

"Пока мы закрываемся на три месяца", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.

РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.