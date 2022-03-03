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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220303/836256043.html
Магазины ИКЕА закрываются в России "пока" на три месяца - сотрудники
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина. Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что... ПРАЙМ, 03.03.2022
потребрынок, бизнес, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.
Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА.
"Пока мы закрываемся на три месяца", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.
РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.