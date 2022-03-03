МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба. Минэнерго и ФАС выступили против роста ставок на водопользование

"С сегодняшнего дня "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5%… Такое самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей", — говорится в сообщении.

Наценки будут ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия.

По мнению ФАС, ограничение наценок позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. Ведомство отмечает, что обязательства торговых сетей об ограничении уровня наценок приняты добровольно.

Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%.