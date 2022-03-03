ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг собирается ввести санкции против ряда российских "олигархов" и их семей, об этом сообщила журналист агентства "Блумберг" Дженнифер Джейкобс.

"Байден готов сегодня ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей", — написала в Twitter Джейкобс, которая ссылается на источники.

По ее словам, санкции будут соответствовать контрмерам ЕС, но будут "шире". Они будут включать запрет на поездки "олигархов" в США.

Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.