МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с представителями РСПП проблемы из-за введения санкций и волатильности на финрынке, назвав ключевыми задачами сейчас сохранение рабочих мест, заработной платы и обеспечение социальных выплат гражданам, были намечены дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках, говорится в сообщении Минфина.

"Третьего марта 2022 года министр финансов Антон Силуанов встретился с представителями РСПП для обсуждения ключевых проблем, с которыми столкнулись компании из-за введения санкций и возникшей волатильности на финансовом рынке", — сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждались меры, которые предпринимает правительство России для стабилизации ситуации.

"Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день – сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", — отмечается в сообщении.

Добавляется, что сейчас в рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. "Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр отметил, что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время", — указывает Минфин.

"Минфин России и РСПП наметили дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках", — добавляется в сообщении.

"Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", — отметил министр, слова которого приводятся в сообщении.

Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой РСПП Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.