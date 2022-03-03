МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Базовые ставки "Трансконтейнера" — крупнейшего российского контейнерного оператора, входящего в группу "Дело" — на внутрироссийские грузоперевозки остаются неизменными, на международные направления — формируются индивидуально, сообщает компания.

"В настоящее время базовые ставки на внутрироссийские перевозки остаются неизменными. Ставки на международные перевозки зависят от выбранного маршрута и объема, формируются индивидуально. Оперативно проверить ставку можно онлайн в iSales", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что интермодальные сервисы действуют через порты Дальнего Востока, но из-за приостановки рядом морских линий перевозок — в РФ, из страны и через нее — возможно увеличение сроков транспортировки. Через Балтийский и Черноморский бассейны компания перевозит при наличии доступного решения на морском плече. Помимо этого, перевозки в сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме.

В сообщении говорится, что "Трансконтейнер" принимает заявки на свои транзитные сервисы штатно. "Транзитные сервисы действуют по маршрутам через порты Дальнего Востока, сухопутные пограничные переходы — на российско-китайской и российско-монгольской границах, а также на белорусско-польской и российско- польской границах", — объясняет оператор. В то же время выдача контейнеров осуществляется в штатном режиме в КНР, Японии, Республике Корея.

"Операции в рублях осуществляются без изменений. До конца марта планируем завершить перевод валютных платежей из банков, попавших под санкции, в банки, на которые санкции не распространяются. Клиентские менеджеры на связи", — заключили в компании.