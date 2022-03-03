ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. Завод Volkswagen в Калуге ищет поставщиков комплектующих в России, уже есть первые варианты для сотрудничества, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В четверг в связи с событиями на Украине немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и заявил, что поставки в Россию также немедленно прекращаются.

Шапша в своем Telegram-канале написал, что в четверг состоялось заседание комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области.

"Внесли ясность в работу автокластера. Завод Volkswagen в Калуге принял решение о временной остановке предприятия из-за отсутствия ряда комплектующих, поставляемых с Украины. Из-за этого заводы в Германии уже стоят. Начали искать новых поставщиков в России. Первые варианты – есть", — написал Шапша.

"Важно: компания подтвердила намерение сохранить рабочие места для своих сотрудников. Они официально переводятся в простой. С оплатой 2/3 от среднего заработка", — подчеркнул губернатор.

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.