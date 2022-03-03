МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2021 года превысил 38 миллиардов долларов, что на 34% больше результатов предыдущего года, при этом российский экспорт в страну увеличился почти на 43%, импорт — на 24%, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 34% и составил 38,4 млрд долл. США. Экспорт российской промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 42,7%, а импорт белорусских товаров также показал рост, прибавив 24%", — отмечается в сообщении по итогам встречи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика.

В министерстве отметили, что Белоруссия традиционно входит в пятерку основных торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ. В свою очередь, доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии по итогам 2021 года составила 49%.

"Ключевые статьи российского экспорта в Беларусь представлены технологичными товарами: машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности", — уточнили в Минпромторге.