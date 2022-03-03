ЛОНДОН, 3 мар — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкция против российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, сообщает британское агентство Press Association со ссылкой на источники.

"Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ввела санкции против российского миллионера Алишера Усманова, чьи коммерческие связи с футбольным клубом Everton были приостановлены, и против бывавшего вице-премьера России Игоря Шувалова", — говорится в сообщении.