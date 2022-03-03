ЛОНДОН, 3 мар — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против миллионера Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова из-за военной операции России на Украине, говорится в сообщении МИД Британии.

"Сегодня правительство Великобритании объявило о полной заморозке активов и запрете на въезд в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух российских олигархов со значимым интересом в Великобритании и близкими связями с Кремлем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие активы двух бизнесменов составляют 19 миллиардов долларов, санкции вступают в силу немедленно.