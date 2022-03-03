МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей, сообщил Белый дом. СМИ: Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

В санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, под санкции попали также ближайшие родственники фигурантов списка.

Помимо этого, президент Байден сообщил, что запретил въезд в США более чем 50 "российским олигархам".

"Сегодня я сообщаю, что мы добавили десятки имен в список, включая одного из богатейших российских миллиардеров. И я запрещаю поездки в США более чем 50 российским олигархам, их семьям и ближайшим помощникам", — сказал Байден в начале встречи с членами своей администрации, трансляцию которой вели американские кабельные сети.

"Мы продолжим вводить жесткие экономические санкции против Путина и тех, кто его окружает", — сказал Байден.

Кроме того, США в связи с событиями на Украине вводят 3 марта визовые ограничения в отношении 19 российских бизнесменов, а также 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня госдепартамент объявит о новой политике визовых ограничений, что подразумевает рестрикции в выдаче виз определенным российским олигархам, членам их семей и их близким соратникам. Известно, что эти олигархи направляют, санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или осуществляют злонамеренную деятельность в поддержку дестабилизирующей внешней политики России", — следует из заявления.

Отмечается, что "в качестве первого шага в рамках новой политики" США вводят визовые ограничения против 19 бизнесменов РФ, а также еще 47 человек, включая их родственников.