МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американская система бронирования билетов Sabre разорвала соглашения с "Аэрофлотом", говорится в пресс-релизе Sabre.

"Мы соблюдаем и будем соблюдать санкционный режим, введенный против России. Кроме того, сегодня мы объявили, что Sabre расторгла свое дистрибьюторское соглашение с Аэрофлотом и удалила его контент из нашей GDS (глобальной системы дистрибуции – ред.)", — приводятся в релизе слова главы Sabre Шона Менки (Sean Menke).

Компания будет продолжать следить за ситуацией и оценивать целесообразность введения дополнительных мер, принимая во внимание правовые нормы, отмечается в релизе.

В сентябре 2021 года "Аэрофлот" сообщал, что компания планирует завершить локализацию серверов системы бронирования в октябре 2021 года несмотря на то, что законодательно закончить процедуру необходимо до октября 2022 года.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.