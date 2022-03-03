МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным кредитам все условия также не меняются, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее ВТБ с 28 февраля из-за санкций был вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта, минимальная составляла 15,3%.

"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам", — говорится в сообщении.

С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья — с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 процентного пункта при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ.

Базовые ставки по госпрограммам ВТБ оставляет без изменений.

По ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, не меняются.

Заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.