МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России, сообщает минфин страны.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в список Офиса по контролю за иностранными активами попали компания "Авиастар", Бюро специального машиностроения, Иркутский авиазавод, "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард", ФНПЦ "Титан-Баррикады", Салаватский химический завод, НИИ Автоматики и гидравлики, Новосибирский авиаремонтный завод, авиазавод Комсомольска-на-Амуре, Курганмашзавод, Государственный ракетный центр имени Макеева, нижегородский авиазавод "Сокол", ОДК "Сатурн", Уфимское моторостроительное объединение, "Радиоавтоматика", Всероссийский институт авиационных материалов и другие.

Кроме того, в списке санкций указаны "Лахта парк" и "Лахта премиум".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.