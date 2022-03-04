МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале снизилась до 3,9% с 4% в январе, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 400 тысяч после увеличения на 467 тысяч, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Фондовые индексы США закрылись снижением

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 4 марта, в 16.30 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в январе. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель увеличился на 1,3% после снижения на 3% в декабре, а в годовом – на 9,1% после роста на 2%.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на две, до 522 агрегатов.