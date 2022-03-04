МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2021 год выросла на 11,6% по сравнению с 2020 годом и составила 28,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи. Выручка Ростелекома выросла в 2021 году на 6%

Скорректированная чистая прибыль за 2021 год увеличилась на 9,6%, до 27,6 миллиарда рублей.

Комиссионные доходы выросли на 21,3%, до уровня в 41,6 миллиарда рублей, за счет роста объема комиссий на большинстве рынков. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла 76%.

Чистый процентный доход снизился на 8,9%, до 12,9 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли на 22,5%, до 20,5 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA за 2021 год вырос на 9,9%, до 38,67 миллиарда рублей.