Рада Украины призвала Запад ввести санкции на все госпредприятия России и Белоруссии
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Верховная рада Украины призвала ЕС, США, Великобританию ввести санкции на все предприятия госсектора РФ и Белоруссии, в том числе "Газпром", "Роскосмос", РЖД.
"Члены Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, принимая во внимание начало 24 февраля 2022 полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины,… решили обратиться в Совет Европейского союза, Европейской службы внешних дел, министерства финансов Соединенных Штатов Америки, министерства иностранных дел и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федерального совета Швейцарии, парламентов и правительств иностранных государств по введению всеобъемлющих и действенных санкций) в отношении Российской Федерации", — говорится на сайте парламента.
В Раде попросили: "расширить перечень юридических лиц, на которые распространяются специальные ограничительные экономические и другие меры (санкции) на все российские и белорусские предприятия государственного сектора экономики, включая компании "Газпром", "Роснефть", "Росатом", РЖД, "Роскосмос", и на их дочерние предприятия, юридические лица, у которых указанные компании имеют долю прав (капитала); запретить создание совместных предприятий с такими компаниями, а также запретить реализацию совместных проектов с такими компаниями (включая уже начатые ранее), запретить участие таких компаний в государственных закупках".
Рада обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ и перераспределить специальное право заимствования в пользу Украины.
Кроме того, она просит запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт нефти и газа.
"Просим… установить запрет на осуществление международных торговых операций с Российской Федерацией и Республикой Беларусь: запретить импорт нефти, газа и продуктов их переработки; запретить экспорт и импорт военных технологий и товаров двойного назначения; запретить экспорт этих государств химической продукции, косметической продукции, семян для посевов, продуктов питания и напитков, фармацевтической продукции, всей электроники", — говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.
Она предлагает запретить экспорт в РФ и Белоруссию программного обеспечения, продукции машиностроения, автомобилей и других транспортных средств, предметов роскоши.
https://1prime.ru/state_regulation/20220304/836266927.html