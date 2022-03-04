МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Верховная рада Украины призвала ЕС, США, Великобританию ввести санкции на все предприятия госсектора РФ и Белоруссии, в том числе "Газпром", "Роскосмос", РЖД. В Кремле высказались об эффективности вводимых Западом санкций

"Члены Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, принимая во внимание начало 24 февраля 2022 полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины,… решили обратиться в Совет Европейского союза, Европейской службы внешних дел, министерства финансов Соединенных Штатов Америки, министерства иностранных дел и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федерального совета Швейцарии, парламентов и правительств иностранных государств по введению всеобъемлющих и действенных санкций) в отношении Российской Федерации", — говорится на сайте парламента.

В Раде попросили: "расширить перечень юридических лиц, на которые распространяются специальные ограничительные экономические и другие меры (санкции) на все российские и белорусские предприятия государственного сектора экономики, включая компании "Газпром", "Роснефть", "Росатом", РЖД, "Роскосмос", и на их дочерние предприятия, юридические лица, у которых указанные компании имеют долю прав (капитала); запретить создание совместных предприятий с такими компаниями, а также запретить реализацию совместных проектов с такими компаниями (включая уже начатые ранее), запретить участие таких компаний в государственных закупках".

Рада обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ и перераспределить специальное право заимствования в пользу Украины.

Кроме того, она просит запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт нефти и газа.

"Просим… установить запрет на осуществление международных торговых операций с Российской Федерацией и Республикой Беларусь: запретить импорт нефти, газа и продуктов их переработки; запретить экспорт и импорт военных технологий и товаров двойного назначения; запретить экспорт этих государств химической продукции, косметической продукции, семян для посевов, продуктов питания и напитков, фармацевтической продукции, всей электроники", — говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.

Она предлагает запретить экспорт в РФ и Белоруссию программного обеспечения, продукции машиностроения, автомобилей и других транспортных средств, предметов роскоши.