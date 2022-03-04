МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сенаторы РФ рассматривают первый пакет антисанкционных мер, позже появятся дополнительные меры, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сегодня мы принимаем первый пакет (законов), их будет больше", — отметила спикер на заседании палаты в пятницу.