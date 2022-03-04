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Матвиенко: сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер
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Сенаторы РФ рассматривают первый пакет антисанкционных мер, позже появятся дополнительные меры, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня мы принимаем первый пакет... ПРАЙМ, 04.03.2022
экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сенаторы РФ рассматривают первый пакет антисанкционных мер, позже появятся дополнительные меры, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы принимаем первый пакет (законов), их будет больше", — отметила спикер на заседании палаты в пятницу.