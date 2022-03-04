МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрили закон о праве физлиц, а также субъектов МСП на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Совет Федерации одобрил пакет законов об амнистии капитала

Согласно внесенному правительством проекту, право предоставляется заемщикам, заключившим кредитный договор до 1 марта 2022 года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.

Кроме того, обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, поясняли ранее в парламенте.

Кредитные каникулы в России могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленное кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.​