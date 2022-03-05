Совфед одобрил освобождение от НДС операций со слитками из драгметаллов
Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от НДС операции со слитками из драгметаллов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.
Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики, считают парламентарии.
По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства), говорится в сопроводительных документах.
Также законом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли.