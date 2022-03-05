МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чили будет вынуждена перенаправить поставки в Россию в другие страны из-за проблем с логистикой на фоне конфликта вокруг Украины, сообщил замминистра по внешним экономическим связям Родриго Яньес. Финский Fazer приостанавливает экспорт своей продукции в Россию

"Логистические цепочки прерваны, будет сложно дойти (с продукцией) до этого (российского) рынка, (поставки) придется перенаправить", — сказал он в интервью радио Emol.

Он отметил, что ожидает в связи с этим негативного влияния на экономику Чили, поскольку, например, Россия является вторым-третьим по важности рынком для чилийского лосося и наиболее важным для молочной продукции и сыра.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.