МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Итальянские власти начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евро, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Италия обеспокоена перспективой остаться без российского газа

"Италия приступила к операциям по наложению ареста на имущество российских олигархов примерно на 140 миллионов евро. Это люди в окружении Путина, которые терпят крупный ущерб от санкций, потому что это единственный способ убедить его думать, вместо того чтобы продолжать это нападение", — заявил он в эфире телеканала Rai 2.

Как сообщает газета il Sole 24 Ore, среди имущества, попавшего под арест, стала яхта стоимостью 65 миллионов евро. По этим данным, она принадлежит основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.

Ранее в пятницу отдел финансовой информации Банка Италии потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и структур, попавших под последние санкции Евросоюза в связи с ситуацией на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.