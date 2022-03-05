МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Дефицит китайского бюджета в 2022 году составит 2,8% от ВВП, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны. ЦБ: структурный дефицит ликвидности у российских банков сократился

"В 2022 году удельный вес финансового дефицита в ВВП планируется на уровне примерно 2,8%, что несколько ниже показателя прошлого года", — говорится в документе.

Темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.

"Рост ВВП Китая составит около 5,5%", — говорится в документе.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом. Объем ВВП составил 114,36 триллиона юаней (17,9 триллиона долларов).

Власти ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2021 году составят более 6%. Эксперты прогнозировали рост этого показателя по итогам года на уровне около 8%.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,2% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за 2020 год составил 101,356 триллиона юаней (15,9 триллиона долларов).

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2022 году составит не более 5,5 процента, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.

"Уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, удержится в пределах 5,5 процента", — говорится в документе.

Инфляция в Китае в 2022 году составит около 3%, говорится в плане социально-экономического развития Китая.

"Индекс потребительских цен (CPI) (основной показатель инфляции) в 2022 году составит около 3%", — говорится в документе.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%.

Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.