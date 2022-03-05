МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Глава дипмиссии России Алексей Лабецкий, рассказал журналистам, что РФ и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в них занимает поставка российских удобрений. Бразильский авиастроитель Embraer прекращает сотрудничество с Россией

Он отметил, что Бразилия — основной торговый партнер РФ на латиноамериканском континенте, товарооборот за прошлый год составил почти 7,5 миллиарда долларов США.

По его словам, стороны намерены развивать и укреплять эту тенденцию, в том числе и в новых условиях.

"И в ходе официального визита президента Жаира Болсонару в нашу страну, его переговоров с российским руководством, Владимиром Путиным, был подчеркнут взаимный интерес развития торгово-экономических и инвестиционных связей", — добавил дипломат.

Лабецкий считает, что Бразилия как крупный рынок для российских удобрений занимает сегодня ведущие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции, чтобы поддерживать и развивать здесь аграрные производства, агропромышленный сектор, "который превратился в локомотив бразильской экономики".

"И мы намерены, впрочем, как и бразильская сторона, делать все для того, чтобы всё то, что было сделано нами и накоплено в предыдущий период, работало и сегодня, и в дальнейшем", — заявил он.

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Лабецкий также рассказал, что взаимные симпатии и стратегическое партнерство двух стран позволят им найти инструменты взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере перед лицом санкций против российских банков. Сингапур присоединяется к санкциям против России

Посол пояснил, что односторонние и незаконные санкции, которые вводятся со стороны так называемого коллективного Запада, прежде всего США и европейских стран — это новый вызов для двух экономически связанных стран.

Он считает, что ответ, нейтрализующий санкции США и ЕС против российских финансовых институтов, может быть найден только в совместных действиях противников пути санкций — тех, кто намерен поддерживать всё, что уже сделано в интересах двух двух наших экономик и производителей, "будь то российские производители удобрений или бразильские производители сельхозпродукции".

"Естественно, схемы оплаты должны предусматривать тот реальный факт, что американские и европейские банки пытаются блокировать всё своими так называемыми санкциями", — сказал дипломат.