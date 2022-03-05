МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Белоруссии до "ССС" с "В" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.

"На наш взгляд международные санкции, введенные в отношении Белоруссии в связи с ее участием в военной операции России на Украине, являются жесткими и мы ожидаем их дальнейшего ужесточения. Эти санкции, на наш взгляд, значительно навредят белорусской экономике и создадут риск финансовой стабильности", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P отмечает, что исторически Россия была готова оказывать поддержку Белоруссии, что было одним из ключевых факторов, поддерживающих рейтинг страны. Однако такая поддержка ставится под сомнение из-за масштабов нестабильности финансового рынка в России и давления на нее. По мнению агентства, это может иметь прямые негативные последствия для способности Белоруссии обслуживать свой коммерческий долг.

S&P ожидает, что в течение следующих 12 месяцев вероятен дефолт Белоруссии, если не будет непредвиденного положительного развития.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.