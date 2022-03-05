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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836274784.html
Samsung возобновит работу в России в обычном режиме
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, сообщил РИА Новости источник внутри... ПРАЙМ, 05.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, сообщил РИА Новости источник внутри компании.
"В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме", — говорится в сообщении.
Кроме того, компания продолжает поддерживать приложения и сервисы.