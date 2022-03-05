МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, сообщил РИА Новости источник внутри компании.

"В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания продолжает поддерживать приложения и сервисы.