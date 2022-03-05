МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом") до "В+" с "ВВВ-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Понижение отражает значительное ухудшение операционной среды в России и Украине, сопровождающееся понижением рейтингов стран до "В" и "В-" соответственно", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch отмечает, что Veon выигрывает от широкой географической диверсификации на развивающихся рынках: без учета России и Украины на Пакистан приходится почти половина оставшейся EBITDA, а на Казахстан немного меньше четверти.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. "Вымпелком" — крупнейший актив холдинга.