МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что в РФ планируется принять дополнительные меры по поддержке экономики, в частности, малого и среднего бизнеса, обсуждается создание новых логистических цепочек по экспорту и импорту, введению дополнительных мер по импортозамещению. Правительство России выделило средства на поддержку аграриев

Сенатор представляет "Единую Россию" в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

По его словам, в плане поддержки экономики обсуждается "введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России, смягчение административных процедур".

Особое внимание, как отметил сенатор, "будет уделено созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту, введению дополнительных мер по импортозамещению".

"Ранее правительственная комиссия с участием сенаторов рассмотрела некоторые предложения по смягчению условий получения мер государственной поддержки в этом направлении", — цитирует слова сенатора пресс-служба "Единой России".

Все принимаемые меры, а также изменения в действующем законодательстве предстоит оперативно принять регионам, подчеркнул он.

"Поддержать бизнес на местах, в том числе активизировать областные меры поддержки — важная задача, которая стоит перед руководствами субъектов РФ", — заключил Журавлев.

Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.