МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ОГК-2 по итогам прошлого года сократила чистую прибыль по МСФО на 66,6% по сравнению с 2020 годом, до 4,435 миллиарда рублей, при этом показатель EBITDA вырос — на 16,3%, до 39,543 миллиарда, сообщила компания. Чистая прибыль "Мосэнерго" снизилась на 64% в 2021 году

Кроме того, выручка выросла на 17,3% и составила 141,574 миллиарда рублей. Как поясняет компания, это было обусловлено ростом цен реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке, в том числе в отношении энергообъектов, введенных в рамках программы ДПМ.

Операционная прибыль сократилась на 58,1%, до 7,703 миллиарда рублей. Операционные расходы возросли на 32,1% по сравнению с 2020 годом — до 134,05 миллиарда рублей.

Дополнительные санкции в отношении России повышают уровень экономической неопределенности, но не повлияют на стабильность работы ОГК-2, говорится в материалах компании.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

"В феврале 2022 года США, ЕС и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства привели к… повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России", — говорится в релизе.

"Описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности группы", — сообщает компания.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило и поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги 11 энергетических компаний РФ. В список были включены три компании, входящие в "Газпром энергохолдинг", в том числе и ОГК-2.

Генерирующая компания ОГК-2 производит тепло- и электроэнергию в 12 регионах РФ. Установленная мощность станций компании составляет 16,5 Гвт. Контролирующий акционер компании — "Газпром энергохолдинг" (100%-е дочернее общество "Газпрома").