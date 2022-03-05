Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России
Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне страны, говорится в релизе агентства.
"Moody's объявило сегодня о приостановке коммерческой деятельности в России", — пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.
Приостановка касается деятельности и Moody's Investors Service, и Moody's Analytics. "Moody's Investors Service будет продолжать аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне России", — уточняется в сообщении.
У Moody's в России есть филиал, который присваивал рейтинги по глобальной шкале российским эмитентам.