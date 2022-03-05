ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, что санкции против России сродни объявлению войны. Путин рассказал о введении особого положения и режима ЧС в России

Во время встречи российскому лидеру задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.

В частности, он ответил, что "эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны".