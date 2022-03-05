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Владимир Путин сравнил санкции против России с объявлением войны
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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, что санкции против России сродни объявлению войны. Во время встречи... ПРАЙМ, 05.03.2022
экономика, новости, владимир путин, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, что санкции против России сродни объявлению войны.
Во время встречи российскому лидеру задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.
В частности, он ответил, что "эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны".