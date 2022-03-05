Путин: все пособия в России будут проиндексированы, как и положено
ПУТИН: ВСЕ ПОСОБИЯ В РФ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ, КАК И ПОЛОЖЕНО
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836277765.html
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Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
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Банк России сообщил о возможности кратковременного замедления работы СБП
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Малый бизнес сможет получить оборотные кредиты по ставке не выше 15%
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Эксперт предупредил о возможной блокировке "умной" бытовой техники
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Маск призвал увеличить добычу нефти и газа
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Прощай, BMW. На чем мы будем ездить и во сколько это обойдется
Торги
Эксперт дал совет новичкам, чьи деньги сгорели на бирже
Банкротство граждан
Правительство планирует возобновить мораторий на банкротства
Повышение цен в России
Эксперт спрогнозировал повышение цен на чай и кофе
ПУТИН: ВСЕ ПОСОБИЯ В РФ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ, КАК И ПОЛОЖЕНО
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836277765.html
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