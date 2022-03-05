МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ПУТИН: КАБМИН РАБОТАЕТ НАД РАСШИРЕНИЕМ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ВЫХОДОМ ИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА БИЗНЕСА — ПУТИН

ПУТИН: НУЖНО ИЗБАВИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ УГРОЗЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ЕСЛИ УЩЕРБ ВОЗМЕЩЕН

ПУТИН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛАХ: ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫ, НО УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА МОГУТ БЫТЬ ВОЗБУЖДЕНЫ ТОЛЬКО ПО МАТЕРИАЛАМ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Новость дополняется

 