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2022
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Путин рассказал о расширении мер поддержки бизнеса
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. ПУТИН: КАБМИН РАБОТАЕТ НАД РАСШИРЕНИЕМ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ВЫХОДОМ ИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА БИЗНЕСА — ПУТИН ПУТИН: НУЖНО ИЗБАВИТЬ... ПРАЙМ, 05.03.2022
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ПУТИН: КАБМИН РАБОТАЕТ НАД РАСШИРЕНИЕМ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
ВЫХОДОМ ИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА БИЗНЕСА — ПУТИН
ПУТИН: НУЖНО ИЗБАВИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ УГРОЗЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ЕСЛИ УЩЕРБ ВОЗМЕЩЕН
ПУТИН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛАХ: ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫ, НО УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА МОГУТ БЫТЬ ВОЗБУЖДЕНЫ ТОЛЬКО ПО МАТЕРИАЛАМ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Новость дополняется