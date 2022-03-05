МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина, сырьем для которых является метанол, на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства. По данным министерства, ряд иностранных перевозчиков и таможенных органов ЕС цинично саботируют экспорт метанола из РФ.

"Ряд иностранных грузоперевозчиков и таможенных органов ЕС заняли предельно циничную позицию и саботируют поставки на экспорт российского метанола. При этом подобных проблем с поставками критически необходимых для промпроизводств в ЕС пентраэтрита и уротропина, которые также производятся в Российской Федерации, не возникает", — говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что метанол является сырьем для таких важнейших продуктов, как пентаэритрит и уротропин, которые используются в производстве большого ассортимента продуктов смежных отраслей промышленности. Так, уротропин применяется в качестве противомикробного и противобактериального средства, в производстве пластмасс и синтетического каучука, бытовой химии. Пентаэритрит служит для производства лакокрасочных материалов, алкидных смол, синтетических смазочных масел, полимеров и пластификаторов.

Ведомство напоминает, что доля отечественных производителей этих веществ на рынке ЕС составляет 40% (пентаэритрит) и 50% (уротропин). "Европейские регуляторы прекрасно понимают, что недопоставка этой продукции на территорию союза может вызвать серьезные проблемы для европейской отрасли строительных материалов, фармацевтической, косметической, химической и других", — отмечают в министерстве.

"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российские производители метанола, пентаэтрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств "в случае гарантий от грузоперевозчиков ЕС бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям".