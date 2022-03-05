ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе рассмотрит запрос Украины об экстренной финансовой помощи на 1,4 миллиарда долларов, сообщил МВФ. МВФ признал серьезное влияние санкций против России на мировую экономику

"Украина уже запросила экстренное финансирование на 1,4 миллиарда долларов… Аппарат планирует представить этот запрос на рассмотрение исполнительного совета уже на следующей неделе", — сказано в заявлении об экономических последствиях конфликта на Украине.