ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил Международный валютный фонд. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

"Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны… Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", — сказано в заявлении фонда.

Ценовые шоки, по мнению экспертов МВФ, будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком, большая доля которого тратится на продукты питания и топливо.

"Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", — констатирует МВФ, предупреждая, что в наибольшей опасности находятся страны, состоящие в тесных экономических отношениях с Россией или Украиной.