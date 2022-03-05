ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Американский сенатор Дэн Салливан сообщил, что в ответ на просьбу Владимира Зеленского на следующей неделе представит законопроект о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. МВФ признал серьезное влияние санкций против России на мировую экономику

Зеленский в субботу около часа общался с сенаторами в режиме видеоконференции, призывая их ужесточить санкции против России и увеличить военную помощь Украине.

"Я на следующей неделе представлю законопроект по этой простой и сильной рекомендации президента Зеленского", — написал Салливан в Twitter.

Сенатор также поддержал призыв Зеленского заблокировать российский нефтегазовый экспорт в США и увеличить собственное производство. По его словам, Зеленский выступает за прекращение закупок российских энергоносителей по всему миру, считая это самой мощной из возможных санкций, "более мощной даже, чем SWIFT".

Другие участники встречи сообщали ранее, что Зеленский просит помочь с поставками Украине военных самолетов советского производства из стран Восточной Европы, организовать бесполетную зону, запретить обращение платежных систем Mastercard и Visa в России.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.