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2022-03-05T22:55:38+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836280241.html
Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными кредиторами
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает... ПРАЙМ, 05.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", — говорится в сообщении.