 

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", — говорится в сообщении.

 