МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции, следует из указа главы государства. Путин рассказал о расширении мер поддержки бизнеса

"Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", — говорится в сообщении.

Президент установил данным указом временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции.

"Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами (далее также — должники) обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации" российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее — иностранные кредиторы)", — говорится в документе.

Данный порядок распространяется на обязательства от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 1-е число каждого месяца.

Как следует из указа, должник в целях исполнения обязательств вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или номинального держателя счета типа "С", предназначенного для проведения расчетов по данным обязательствам. По обязательствам, связанным с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в центральный депозитарий.

К счетам типа "С" будут относиться счета депо, открытые до вступления в силу данного указа на имя нерезидента, являющегося иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя.

Режим счета типа "С" устанавливается решением совета директоров Банка России, сам счет ведется в рублях.