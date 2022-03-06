МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times. Путин поручил кабмину составить список стран, которые ввели санкции

Как пишет газета, ранее американская инвестиционная компания BlackRock приобрела акции российской горнорудной компании "Полиметалл" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15,8 миллиона долларов) и распределила их между четырьмя фондами природных ресурсов. Отмечается, что стоимость акций упала на 70% с момента закрытия торгов 25 февраля, так как инвесторы отказываются от российских активов.

Подчеркивается, что BlackRock "входит в большую группу глобальных инвесторов", которые по состоянию на конец 2021 года владели российскими активами стоимостью почти 170 миллиардов долларов. В текущей ситуации владельцы этих активов сталкиваются "с перспективой больших потерь", пишет издание.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.