Financial Times: международные инвесторы могут потерять $170 миллиардов в российских активах
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times.
Как пишет газета, ранее американская инвестиционная компания BlackRock приобрела акции российской горнорудной компании "Полиметалл" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15,8 миллиона долларов) и распределила их между четырьмя фондами природных ресурсов. Отмечается, что стоимость акций упала на 70% с момента закрытия торгов 25 февраля, так как инвесторы отказываются от российских активов.
Подчеркивается, что BlackRock "входит в большую группу глобальных инвесторов", которые по состоянию на конец 2021 года владели российскими активами стоимостью почти 170 миллиардов долларов. В текущей ситуации владельцы этих активов сталкиваются "с перспективой больших потерь", пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://1prime.ru/state_regulation/20220306/836280391.html