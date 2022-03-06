МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. СМИ: борт "Уральских авиалиний" задержан в Египте по заявке лизингодателя

"Глуховский карьер кварцитов могут национализировать. Третьего марта народные депутаты одобрили закон, который предусматривает принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и ее резиденты, "в пользу государства Украина", — написал Живицкий в Telegram-канале.

Он пояснил, что в карьере добывают "высококачественные кварциты", которые, по его словам, "затем в виде кремния поступают на производства российского оборонного комплекса для производства вооружений".

"Собственником "Глуховского карьера кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске", — написал Живицкий.