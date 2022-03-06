Карьер "дочки" "Русала" в Сумской области Украины могут национализировать
Украина предупредила о возможной национализации Глуховского карьера, принадлежащего "дочке" "Русала"
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.
"Глуховский карьер кварцитов могут национализировать. Третьего марта народные депутаты одобрили закон, который предусматривает принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и ее резиденты, "в пользу государства Украина", — написал Живицкий в Telegram-канале.
Он пояснил, что в карьере добывают "высококачественные кварциты", которые, по его словам, "затем в виде кремния поступают на производства российского оборонного комплекса для производства вооружений".
"Собственником "Глуховского карьера кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске", — написал Живицкий.