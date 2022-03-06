МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Санкции в отношении России, которые ввели страны Запада и, в частности, члены Евросоюза, оказали негативное влияние на подавляющее большинство финских компаний, работающих на экспорт, пишет издание Seinajoen Sanomat со ссылкой на опрос, проведенный Центральной торговой палатой Финляндии. 

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.

Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

О том, что ограничительные меры сказываются на бизнесе отрицательно, заявили 80% участников исследования. Лишь 3,6% считают, что санкции положительно скажутся на бизнесе компании.

В целом санкции так или иначе затрагивают почти 90% финских экспортных компаний. Их последствия назвали существенными примерно (24%) экспортеров. Умеренное воздействие отметили 35%, незначительное — 30%.

Из 125 опрошенных фирм более 78% торгуют прямо или косвенно с Россией, и для менее трети Россия является одним из основных рынков сбыта.

"Хотя для некоторых финских компаний Россия по-прежнему остается важным рынком сбыта, для большинства из них основным рынком сбыта является кто-то другой. Кроме того, компании снизили свои риски в отношении России, поскольку деловая среда ухудшилась ранее", — считает директор по международным делам Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.

Многие компании уже заявили, что приостановили всю торговлю с Россией.

Судя по ответам, больше компании всего обеспокоены санкциями, наложенными на банковский сектор, которые могут затруднить платежные операции. Следующими по величине проблемами названы доступность сырья и трудности с доставкой.

По мнению Торгово-промышленной палаты, действия России в отношении Украины и их последствия окажут негативное влияние на дальнейшие перспективы экспортных компаний. 39% респондентов считают влияние ситуации значительным, 30% говорят об умеренном влиянии и 22,5% говорят о незначительном влиянии.

С другой стороны, 56% компаний считают, что экспорт в целом в этом году хотя бы немного вырастет по сравнению с прошлым годом.