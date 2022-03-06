МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Санкции в отношении России, которые ввели страны Запада и, в частности, члены Евросоюза, оказали негативное влияние на подавляющее большинство финских компаний, работающих на экспорт, пишет издание Seinajoen Sanomat со ссылкой на опрос, проведенный Центральной торговой палатой Финляндии. Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

О том, что ограничительные меры сказываются на бизнесе отрицательно, заявили 80% участников исследования. Лишь 3,6% считают, что санкции положительно скажутся на бизнесе компании.

В целом санкции так или иначе затрагивают почти 90% финских экспортных компаний. Их последствия назвали существенными примерно (24%) экспортеров. Умеренное воздействие отметили 35%, незначительное — 30%.

Из 125 опрошенных фирм более 78% торгуют прямо или косвенно с Россией, и для менее трети Россия является одним из основных рынков сбыта.

"Хотя для некоторых финских компаний Россия по-прежнему остается важным рынком сбыта, для большинства из них основным рынком сбыта является кто-то другой. Кроме того, компании снизили свои риски в отношении России, поскольку деловая среда ухудшилась ранее", — считает директор по международным делам Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.

Многие компании уже заявили, что приостановили всю торговлю с Россией.

Судя по ответам, больше компании всего обеспокоены санкциями, наложенными на банковский сектор, которые могут затруднить платежные операции. Следующими по величине проблемами названы доступность сырья и трудности с доставкой.

По мнению Торгово-промышленной палаты, действия России в отношении Украины и их последствия окажут негативное влияние на дальнейшие перспективы экспортных компаний. 39% респондентов считают влияние ситуации значительным, 30% говорят об умеренном влиянии и 22,5% говорят о незначительном влиянии.

С другой стороны, 56% компаний считают, что экспорт в целом в этом году хотя бы немного вырастет по сравнению с прошлым годом.